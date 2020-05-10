Елена Малышева рассказала о симптоме, с которым нужно обязательно госпитализировать человека, заболевшего коронавирусом. Об этом телеведущая сообщила в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале.
По ее словам, если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых – одышка, то можно успокоиться. Однако если одышка все же появилась, то это "однозначное требование для госпитализации".
Во время передачи главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с Малышевой и подтвердил, что одышка – действительно серьезный симптом, который свидетельствует о снижении дыхательной функции. Специалист также отметил, что лишь у четверти пациентов с коронавирусом зафиксировано серьезное поражение легких.
Комментарии
когда уже эту бабку самоизолируют. лучше в деревянный ящик, метра на 2 под землю....#ядобрый