Кабмин выделил 81 млрд рублей компаниям, сохранившим не меньше 90% сотрудников

Правительство РФ выделило из резервного фонда 81,1 миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как следует из документа, помощь окажут тем компаниям, которым удалось сохранить не меньше 90% сотрудников. При этом выплаты сделают из расчета 12,1 тысячи рублей на работника, что равняется минимальному размеру оплаты труда. Эти деньги можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат.

Такой поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч российских организаций.

В документе также поручается Казначейству России проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств. Доклад об их использовании должен быть предоставлен правительству до 1 февраля 2021 года.