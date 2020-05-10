Фото: "Инцидент Барнаул"

Пьяный водитель, пытаясь уйти от погони, не справился с управлением и врезался в припаркованную красную "девятку", сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Южный во дворе жилого дома на улице Белинского.

"Если бы не красная девятка, как раз бы залетел на детскую площадку, где ребятишки играли", — написал свидетель аварии.

О пострадавших и иных подробностях инцидента не сообщается.