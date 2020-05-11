В Алтайском края выявили новые случаи заболевания коронавирусом

В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб региона по борьбе. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 707, в том числе 78 детей до 17 лет.

"Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – 3, Новоалтайске –2, Змеиногорском районе – 2, Заринске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Третьяковском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Мамонтовском районе – 1", — уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно, что из-за распространения COVID-19 губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.

Также с 12 мая в регионе введут масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.