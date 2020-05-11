Сотрудники Университета штата Джорджия назвали популярные продукты, которые способны вызывать воспаление кишечника. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS One.

Так, ученые узнали, что частое употребление сыра, печенья, картофеля фри, а также газированных напитков и энергетиков, неблагоприятно сказывается на здоровье кишечника. Исследователи отмечают, что у любителей этих продуктов чаще замечаются воспалительные процессы.

Кроме того, злоупотребление такими продуктами чревато повышенным риском возникновения колита и болезни Крона, которая способна поражать практически весь желудочно-кишечный тракт.

Чтобы снизить риски возникновения этих заболеваний, ученые рекомендуют чаще есть овощи и фрукты, а также блюда на основе нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.