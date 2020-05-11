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Эксперты рассказали, какие популярные продукты вызывают проблемы с кишечником

, ИА "Амител"
А также пояснили, что стоит есть, чтобы этих проблем избежать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудники Университета штата Джорджия назвали популярные продукты, которые способны вызывать воспаление кишечника. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS One.

Так, ученые узнали, что частое употребление сыра, печенья, картофеля фри, а также газированных напитков и энергетиков, неблагоприятно сказывается на здоровье кишечника. Исследователи отмечают, что у любителей этих продуктов чаще замечаются воспалительные процессы.

Кроме того, злоупотребление такими продуктами чревато повышенным риском возникновения колита и болезни Крона, которая способна поражать практически весь желудочно-кишечный тракт.

Чтобы снизить риски возникновения этих заболеваний, ученые рекомендуют чаще есть овощи и фрукты, а также блюда на основе нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

11.05.2020 08:29
гость

чаще есть овощи и фрукты, а также блюда на основе нешлифованной крупы и цельнозерновой муки

С мясом что?

11.05.2020 08:45
- гость -

а мы-то и не знали. Спасибо ученым из областного университета Джоржия.
Такие советы не то что любой гастроэнтеролог даст, но и самый рядовой российский фельдшер

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