Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл статистику пациентов после ИВЛ, сообщает РИА "Новости".

По словам главврача, из 125 завершенных случаев использования ИВЛ успешное отлучение произошло только у 17 пациентов – это около 13%.

Он добавил, что 30% пациентов, которых подключали к ИВЛ, прибыли в медучреждение экстренно и сразу в реанимационное отделение. 21% – перевезены из других стационаров. Кроме этого, почти половина зараженных попали в реанимацию и были подключены к вентиляции легких после ухудшения состояния в госпитальном отделении.

По словам Проценко, на ИВЛ подключали 59% мужчин и 41% женщин. При этом средний возраст пациентов составляет порядка 64 лет, минимальный – 27 лет, а максимальный – 94 года.