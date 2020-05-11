Каждый четвертый клещ на Алтае оказался переносчиком боррелиоза

В первые 5 дней мая в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай сдали 350 клещей на обследование, которое установило, что свыше четверти из них переносили опасные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадхоза.

Так, иксодовый клещевой боррелиоз выявили у 84 обследованных членистоногих, то есть у 25,7% от общего количества. Гранулоцитарный анаплазмоз обнаружили у шести кровососущих (1,8%), моноцитарный эрлихиоз – у пяти (1,5%), клещевой энцефалит – у одного (0,3%).

В ведомстве напомнили, как следует хранить и переносить клеща перед передачей его на обследование.

"Нужно помнить, что для обследования пригодны только живые и целые клещи. В раздавленном или высохшем членистоногом специалисты лаборатории не смогут найти возбудителя, — уточнили в Роспотребнадзоре. — Удаленного клеща следует поместить в герметичную посуду. Туда же следует поместить смоченную водой гигроскопичную бумагу, салфетку или вату".

Передать его на анализ следует как можно быстрее, так как введение имунноглобулина наиболее действенно только в первые три дня после укуса.

Членистоногих проверяют на опасные болезни по адресу: Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, 173/2. Лаборатория работает с 8:30 до 16:42.