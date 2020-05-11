В МВД назвали регионы, где чаще нарушают режим самоизоляции

Где больше всего нарушителей режима самоизоляции рассказал РИА "Новости" руководитель управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

По его словам, максимальное количество протоколов против нарушителей ограничительных мер по профилактике коронавируса составлено в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и в Дагестане.

Полицейский уточнил, что речь идет именно о количестве нарушений. В процентном соотношении по доле нарушителей по отношению к численности населения лидерами антирейтинга могут оказаться совсем другие регионы.

Напомним, с 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим. Эта мера призвана предотвратить вспышку коронавируса на фоне ослабления ограничительных мер, в том числе по работе парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов.