В МВД назвали регионы, где чаще нарушают режим самоизоляции

Где больше всего нарушителей режима самоизоляции рассказал РИА "Новости" руководитель управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
По его словам, максимальное количество протоколов против нарушителей ограничительных мер по профилактике коронавируса составлено в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и в Дагестане.
Полицейский уточнил, что речь идет именно о количестве нарушений. В процентном соотношении по доле нарушителей по отношению к численности населения лидерами антирейтинга могут оказаться совсем другие регионы.
Напомним, с 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим. Эта мера призвана предотвратить вспышку коронавируса на фоне ослабления ограничительных мер, в том числе по работе парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов.
Комментарии
Где в законе это прописано,полицаи?!?
Полицайкое государство
Когда каждый квадратный метр города будет прослеживаться камерами с распознаванием идентификационного номера раба, зачем нужны будут эти полицаи, которые сегодня составляют протоколы, и куда они завтра пойдут из-за своей не надобности?
11.05.2020 11:39
- гость -
А как же династия?
На голодную смерть ?