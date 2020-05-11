Двоим ветеранам ВОВ подарили квартиры в Алтайском крае

Двое ветеранов Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Шесть вдов участников ВОВ на очереди. Им уже оформляют документы на получение жилья.
11,2 млн рублей на эти цели выделили из федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства РФ от 3 апреля. Средства передали органам местного самоуправления.
"Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях, обеспечены жильем", — подчеркнули в Минсоцзащиты региона.
Краевые власти уточнили, что в соответствии с указом №714 (от 07.05.2008) президента России в Алтайском крае оказали социальную поддержку 8261 ветерану войны. На это потратили свыше 8 миллиардов рублей.
Комментарии
По которой?
Квартиры ветеранам никто не даёт, дают субсидию на которую однокомнатную квартиру в Барнауле можно купить только добавив ещё столько же. А потом отчитываются что подарили квартиру
Двое ветеранов Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кому интересно ветераны подарили квартиры????
Семь лет назад получили субсидию 970 тыс на покупку жилья участнику ВОВ, однокомнатная хрущёвка стоила тогда 1800.000
Получают участники,.а достаются квартиры внукам...
11.05.2020 11:18
Гость
Семь лет назад получили субсидию 970 тыс
Получили вы, а полагалась деду который на войне был