МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 11 мая

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 11 мая опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на водных объектах. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Барнауле, Алейском и Бийском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за нарушений ПДД и увеличения количества мототехники на дорогах.

Высока вероятность природных пожаров. Максимальный класс пожароопасности зафиксирован в Угловском районе. Также в зоне риска территория Славгорода, Баевского, Благовещенского, Волчихинского, Каменского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Родинского, Рубцовского, Хабарского и Шипуновского районов.

По прогнозам оперативных служб, подтоплений населенных пунктов в ближайшее время быть не должно.