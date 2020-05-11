В Алтайском крае упал спрос на защитные маски

Население Алтайского края стало покупать меньше защитных масок, констатировали в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящее время спрос на защитные маски снизился, так как большая их часть произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование, – констатировали краевые власти. – В связи с этим предприятия в последние две недели уменьшили объемы производства, а также часть произведенной продукции оставили на складах".

Если потребность в средствах защиты возрастет, то производство снова увеличат, констатировали в правительстве.

Всего с конца марта в регионе произведено около 2,1 млн масок. Около 100 тысяч из них уже сейчас готовы отправить в магазины и аптеки.

Напомним, в регионе с 12 мая вводят масочный режим. Это обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.