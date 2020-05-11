Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае

Предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В период до 15 мая в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C до +35°C. Это повышает риск возникновения пожаров.
"В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", — уточнили в ведомстве.
Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнем;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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