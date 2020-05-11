Женсовет проверил, как дезинфицируют подъезды в Барнауле

Фото: barnaul.org

Совет женщин при главе Барнаула проверил, как осуществляют дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах краевой столицы.

Как сообщает пресс-центр мэрии, женсовет проинспектировал, как клининговая компания обрабатывает дезинфицирующими растворами помещения многоэтажки по адресу пр-кт Комсомольский, 82.

Работники в специальных защитных костюмах продезинфицировали подъезды, холлы первых этажей, почтовые ящики, лестничные марши, окна и дверные ручки.

Участницы ревизии положительно оценили работу клининговой компании. По их оценке, профилактические мероприятия проводятся качественно и соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула выделила более 7 млн рублей на обработку улиц от COVID-19. Именно в такую сумму обошелся контракт МБУ "Автодорстрой" на уборку и санитарную обработку остановок общественного транспорта, дорог, пешеходных переходов и тротуаров.