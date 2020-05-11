Голубь мира "проплыл" по глубинам Телецкого озера

Сотрудник Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев поддержал всероссийскую акцию "Голубь мира", приуроченной к юбилею победы над фашистской Германией.

Как сообщает пресс-служба особо охраняемой территории, для этого изображение эмблемы мероприятия вложили в мультифору, а дайвер проплыл с ним по глубинам Телецкого озера.

В подтверждение он выложил снимок со дна водоема. Акцию также поддержали многие жители прилегающего к озеру села Яйлю.

Мальчики и девочки активно разукрашивали голубей и фотографировались с результатами своей работы.