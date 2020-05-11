Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Это новый рекорд.
Всего в стране зарегистрировано более 221 344 заболевших COVID-19. По их числу РФ опередила Италию и Великобританию, заняв третье место в мире. Выше только США и Испания.
За сутки в российских больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 94 человека, выписаны 5495. Общее количество умерших теперь составляет 2009, а выздоровевших – 39 801.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 707.
Комментарии
Недолго будем на третьем месте. Скоро уже на втором окажемся. Ну как так то?
Теперь у нас всё, как в цивилизованных странах, а не как в каком-то отсталом несвободном тоталитарном Китае.
Да обнесите уже забором эту маскву, дешевле будет
Негоже России отставать,давайте хотя-бы второе место займём. Всё-таки причисляем себя к "мировым лидерам".
Друзья писали из Израиля ещё 29(!!!) апреля:
/ Мы слушали выступление Путина. Он отдал все на откуп регионам. Типа разбирайтесь сами. А в регионах просто относятся несерьезно: у нас не так страшно, как в Москве.
Как я понимаю, в мире 2 пути: либо спасать экономику и дать умирать пожилым; или карантин и терять деньги.
Израиль пошел по корейскому пути, где сразу все закрыли и жестко это контролировали, поэтому раньше всех вышли из кризиса. Хотя у нас вначале тоже сцепились министерство Экономики и Минздрав. И Минздав взял верх. Хотя в понедельник обещают все открыть, но маски и перчатки остаются. Уже вовсю штрафуют тех, кто без маски./
Ой да вот всеравно. Главное чтоб москву изолировали. а там хоть поголовно....лишь бы меньше заразы к нам везли. Понаехали тут.
Хоть в чем то мы преуспели
завтра будем вторые, дай бог не догнать америку
Завтра будем на втором (по статистике), по факту на втором уже с недели две. Ну а там до СШП не далеко.
С США довольно прозрачно, Там хотят скинуть Трампа, население 300 млн., богатые в бункерах, жизни бедняков разменная монета.
Что у нас?