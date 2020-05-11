В ВОЗ считают, что Россия "вышла на плато" по коронавирусу

Последняя статистика заболеваемости коронавирусом в России могут свидетельствовать о том, что страна "вышла на плато", заявила в интервью Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

По ее оценке, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Однако начинать ослаблять ограничения следует только после того, как две недели заболеваемость будет спадать, считает Вуйнович.

Напомним, еще в конце марта она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.

По ее словам, для этого необходимы изоляция инфицированных и людей, контактировавших с ними, а также дисциплинированность населения в плане исполнения ограничительных мер, наложенных правительством.

Как ранее писал amic.ru, 11 мая Россия вышла на третье место в мире по суммарному числу заболевших коронавирусом.