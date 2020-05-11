В Барнауле установили автомат по выдаче защитных масок

Аппарат по выдаче защитных масок установили в барнаульском магазине. Фотографию с ним опубликовали в Telegram-канале "Ленина59А".

Надпись на устройстве гласит, что за 40 рублей покупатель получит защитную маску и антисептическую салфетку, которой можно дезинфицировать поверхности.

Один из местных жителей уточнил, что автомат стоит в торговом центре "Благодать" (ул. Новосибирская, 36).

Ранее региональные власти рассказали, что в Алтайском крае упал спрос на медицинские маски.