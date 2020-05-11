В Барнауле установили автомат по выдаче защитных масок

Аппарат по выдаче защитных масок установили в барнаульском магазине. Фотографию с ним опубликовали в Telegram-канале "Ленина59А".
Надпись на устройстве гласит, что за 40 рублей покупатель получит защитную маску и антисептическую салфетку, которой можно дезинфицировать поверхности.
Один из местных жителей уточнил, что автомат стоит в торговом центре "Благодать" (ул. Новосибирская, 36).
Ранее региональные власти рассказали, что в Алтайском крае упал спрос на медицинские маски.
Комментарии
что автомат стоит в торговом центре "Благодать" (ул. Новосибирская, 36).
Почему там?! Владелец ТЦ установил?
Благодать на Новосиликатном.
40р? это законно?
Автомат не по выдаче, а по продаже масок, не надо вводить людей в заблуждение заголовками.
krash
40р? это законно?
Не хочешь-не бери!
Себистоимость маски 30копеек
Фотографию с ним опубликовали в Telegram-канале "Ленина59А".
Админка в доле?
40р? это законно?
Все ближе маски к п. Лесной подбираются)))
на кнопки тыкать дезинфекция есть?
Кто загружал автомат имеет справку что не больной?
Может в противочумном костюме был?
у кого руки не из того места растут, самим сшить не могут - купят.
Все равно это маски - косметические.
медицинские - в аптеках.
на АлиЕкспрессе пачка 50 шт. стоит около 1500 р.
А по 3 рубля - были , но вчера.
И завтра. Тем, кто доживет.
40р? это законно?
Вроде бы писали, что медицинские маски внесли в перечень жизненно-необходимых товаров, цена на которые ограничивается государством. Поэтому медицинских масок в аптеках нет. А это маски не медицинские, поэтому их можно и по 400 рублей продавать, это законно. Только не медицинские маски и за 20 рублей никому сильно не нужны
Руки не из того места пока растут у государства, которое уже 2 месяца не может обеспечить аптеки медицинскими масками. А население уже наделало себе масок, чтобы надевать на случай полицейской облавы. Толку от этого ноль, но толка никто достигать и не планировал