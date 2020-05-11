Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступит перед россиянами. Произойдет это сегодня во второй половине дня, сообщают в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что на совещании 11 мая президент обсудит возможное продление нерабочих дней на территории страны.
28 апреля глава государства в своем обращении заявил, что рабочие дни между майскими праздниками станут нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая. Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники у россиян продлились с 1 по 11 мая.
Журналисты ожидают, что в новом обращении глава государства сделает объявление об окончании либо продлении нерабочих дней в России. Кроме того, речь может пойти об ослаблении или усилении мер профилактики коронавируса.
Комментарии
Кто-нибудь напомните ему, что он уже обращался.. и не раз..
Почему не называют конкретное время? Ощущается неуважение к народу.
...Президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступит перед росиянами. Произойдет это сегодня во второй половине дня, сообщают в Кремле...
А в Кремле знают, что роССияне с двумя С пишется?
А он думает что оно нужно его обращение.К стати Московский комсомолец запретил оставлять комментарии,видать очень хорошо там отзываются о лидере Опг-озеро.И вообще кто нибудь слушает этого пустобрёха и вредителя.
Сериалы перестали новые выпускать, чем то эфир надо наполнять. Будем слушать ежедневные обращения к нации. Как звучит то!!!!
Что вы разворчались!? Написано же к россиянам, жители Алтайского края к ним не относятся!
Зато, после выхода из этого вирусного бардака, у него будет работа... вести прогноз погоды на телевидении.
Журналисты ожидают, что в новом обращении глава государства сделает объявление об окончании либо продлении нерабочих дней в России. Кроме того, речь может пойти об ослаблении или усилении мер профилактики коронавируса.
Ну и написали бы на сайте кремля. Пусть деда бы дальше в бункере на самоизоляции сидел
А то вдруг половцы, а он не отдохнувший
Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники у россиян продлились с 1 по 11 мая.
и запятую поставьте!
Это на русском языке называется игра в кошки , мышки .
Правильно с одной "С". Вот увидите.
Это вам внушили что правильно с двумя, вот вы и бесетесь.
продлится карантин и количество инфицированных во второй половине мая увеличится
Не торопите , он думает, а мы всеравно изолированные , так сидим ждем , вторая половина дня пошла , мож чего то и дельного услышим.
Выступит с отвращением. Дед, что мы Россияне такого сделали что ты нас так не любишь
Поручаю-поручать.Плешивый-единственный из президентов Европы,кто не борется с пандемией и не помогает финансово населению!
Наполеон Бонапарт, готовьтесь, сегодня Ваш выход.
Профессор:
- Какая отвратительная рожа.
фильм "Джентльмены удачи"
Царь какой-то не настоящий! Ничего для населения не делает - может это штазийный двойник?!
пипец сколько стенающих - "не борется, не помогает" - ему лично штоле разорваться в каждую больничную койку заглянуть и каждому по конвертику денег с помощью передать? сколько у нас диванных экспертов по рулению страной, лечению болезней и организации помощи, только вот ничего путнего, кроме коммент на местечковом сайтике забабацать не могут сделать.
11.05.2020 19:24
- гость -
А сам то чё зделал, на примерах или сольешся?!
пусть у японцев, у немцев, испанцев поинтересуется как надо делать, или в бункере интернета нет?