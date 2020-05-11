Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступит перед россиянами. Произойдет это сегодня во второй половине дня, сообщают в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что на совещании 11 мая президент обсудит возможное продление нерабочих дней на территории страны.

28 апреля глава государства в своем обращении заявил, что рабочие дни между майскими праздниками станут нерабочими. Речь идет о 6, 7, 8 мая. Таким образом, с учетом всех нерабочих дней майские праздники у россиян продлились с 1 по 11 мая.

Журналисты ожидают, что в новом обращении глава государства сделает объявление об окончании либо продлении нерабочих дней в России. Кроме того, речь может пойти об ослаблении или усилении мер профилактики коронавируса.