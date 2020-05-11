Сибиряк убил ветерана ВОВ в канун Дня Победы

96-летний ветеран Великой Отечественной войны немного не дожил до юбилея победы над фашистской Германией – его убили в собственном доме в омском поселке Тевриз вечером 6 мая.

Вскоре следователи задержали подозреваемого. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, им оказался 65-летний односельчанин погибшего.

По версии следствия, он пришел в гости к ветерану и поссорился с ним. Не совладав с эмоциями, он схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь хозяина жилья.

Пенсионер от полученных ран скончался. Его тело обнаружили родственники на следующий день.

Против сельчанина возбудили уголовное дело по статье "убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.