Путин поручил разработать план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны. Текст указания опубликован на сайте Кремля.

Согласно распоряжению, правительству совместно с высшими должностными лицами, представителями бизнес-сообществ и профсоюзов необходимо до 1 июня составить и презентовать комплекс мер.

В него должны войти действия, которые обеспечат "восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике".

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные губернаторы.