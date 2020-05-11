Путин поручил разработать план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны. Текст указания опубликован на сайте Кремля.
Согласно распоряжению, правительству совместно с высшими должностными лицами, представителями бизнес-сообществ и профсоюзов необходимо до 1 июня составить и презентовать комплекс мер.
В него должны войти действия, которые обеспечат "восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике".
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные губернаторы.
Комментарии
Экономика!
Восста-на-вляйсь!
Ать-два!
А вот теперь реально страшно за экономику стало.
20 лет одно и то же поручает
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин
О, он выздоровел?
А он восстановился!
Мишустин мудрый хозяйственник. Он решит эти задачи.
Просьба только, не все деньги отдавать Ротенбергам и компани.
Они, конечно, системообразующие, кормильцы и спасители, но кроме них есть и другие
Двадцать лет экономику уничтожал. А теперича поручил восстанавливать, но деньгами распоряжается единолично, так, что результат уже известен...
На Россию, поставленную на колени Путиным, ждет тяжелый экономический кризис сможет ли она из него выйти без потери территорий вот в чем вопрос ?
Жижа просела , теперь только петь .. Мама,мама, что я буду делать ?
Спят усталые качалки, трубы спят ,ля,ля,ля,ля,ля ..
Да здравствует Венесула 2
Он уже 20 с лишним лет строит перестраивает улучшает становится только хуже.Этого гениального экономиста нельзя даже близко подпускать к деньгам и экономике.
По окончании восстановления выживут не все.