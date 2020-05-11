Пенсионер бросил гранату во двор шумевших соседей в Ставрополье

67-летний житель поселка Приэтокского Георгиевского городского округа решил отомстить шумно праздновавшим соседям и бросил в их двор боевую гранату, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
В результате взрыва пострадали 12 человек. С осколочными ранениями их госпитализировали в больницу.
Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство более двух лиц". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Примечательно, что подозреваемого уже судили за незаконное хранение оружия и угрозу убийством.
Комментарии
Деда жалко, посадят. Но быдло-соседей орать отучил надолго.
Это как надо было довести пожилого человека, чтобы он пошел на такое
Наш!
Если тебе деда жалко значит ты такой же урод как он!
Ворошиловский стрелок, второй сезон)
Там соседи были такие отморозки, что с ними все связываться боялись, а полиции не обращала внимания. Вот и довели деда.