Президент России Владимир Путин 11 мая сделал объявление об окончании нерабочих дней в России. Amic.ru провел текстовую онлайн-трансляцию. Приводим основные тезисы.

"Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости"

"В России делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире"

"С 12 мая единый период нерабочих дней завершается"

"Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений"

"Выход из режимов ограничений быстрым не будет"

"Для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются"

"Полномочия глав субъектов продлеваются"

"Врачи знают о болезни намного больше, чем в начале эпидемии"

"Массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены"

"Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. Она будет доходить до 60 тысяч рублей"

"Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться"

"Самозанятым необходимо вернуть налог, уплаченный в 2019 году"

"Поручаю Кабмину разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан"

"Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода"

"Семьям с детьми от 3 до 15 лет необходимо разово выплатить 10 тысяч рублей"

"Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет"

"Всего помощь будет оказана 27 миллионам детей — от младенцев до школьников"

"1 400 000 безработных сейчас в России, это в два раза больше, чем в начале апреля"

"Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май"

"По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость"

Президент предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса

Путин пообещал лично проверить вопрос выплаты медикам во всех регионах

"Уверен, вы хорошо знаете свою ситуацию в регионе. Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности, предоставить людям возможность не только выходить из дома, но и гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом. Будьте предельно осторожны. Усиливайте свое внимание к личным мерам предупреждения заражения"