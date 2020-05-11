Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Известный российский актер Юрий Стоянов во время беседы с журналистами назвал размер своей пенсии, сообщает телеканала НТВ.

По словам 62-летнего культурного деятеля, он получает больше, чем среднестатистические пенсионеры в стране.

Пенсионные выплаты составляют 60 тысяч рублей, причем половина от этой суммы – это доплата за звание Народного артиста России.

Стоянов также отметил, что до сих пор продолжает работать, хотя и нет острой нужды в деньгах. Так, во время режима самоизоляции он запустил свой проект в социальных сетях – мини-сериал "Стоянов в изоляции".

"Это способ душевного и профессионального выживания", — пояснил Стоянов.

Ранее amic.ru писал о том, какую пенсию получает известный российский юморист Евгений Петросян. Со слов 74-летнего артиста, он получает обыкновенное пособие, немного превышающее 20 тысяч рублей.