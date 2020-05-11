Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 11 мая объявил о новых мерах поддержки для семей с детьми.
На каждого российского ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно разово выплатят по 10 тысяч рублей.
Президент подчеркнул, что для этого не нужно будет собирать кучу справок – достаточно подать заявку через портал "Госуслуги" или в отделение Пенсионного фонда.
Путин уточнил, что эта мера поддержки должна дойти до 27 млн детей.
Комментарии
а куда заявочку отправлять и когда?
11.05.2020 20:47
krash
а куда заявочку отправлять и когда?
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Пишут, с 12 мая подавать заявки через сайт Госуслуг.
а куда заявочку отправлять и когда?
Госуслуги.
Пишут, с 12 мая подавать заявки через сайт Госуслуг.
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или через отделения Пенсионного фонда России
Получить эту разовую выплату можно будет с 1 июня 2020 г.
вангую завтра поротал госуслуг ляжет ^_^