Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 11 мая объявил о новых мерах поддержки для семей с детьми.

На каждого российского ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно разово выплатят по 10 тысяч рублей.

Президент подчеркнул, что для этого не нужно будет собирать кучу справок – достаточно подать заявку через портал "Госуслуги" или в отделение Пенсионного фонда.

Путин уточнил, что эта мера поддержки должна дойти до 27 млн детей.