11 мая президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Во время обращения к гражданам он рассказал о новых мерах поддержки для бизнеса:

- предложено полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал для предприятий, пострадавших от коронавируса. Эта мера усилит ранее анонсированную отсрочку по выплатам. Воспользоваться ей смогут около 1,5 млн предпринимателей;

- для поддержки занятости будет организована специальная кредитная программа с займами под 2%. Остальное будет субсидировать государство, а проценты не нужно будет возвращать ежемесячно, они будут капитализироваться;

- Компании, которые сохранили 90% от штата, получат прямую субсидию на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май, а для компаний, которые сохранили 80% штата, спишут половину кредита;

- всем гражданам, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, вернут налоги, уплаченные за 2019 год. Кроме того, все самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.