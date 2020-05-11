Владимир Путин заявил, что с 12 мая в России завершается период нерабочих дней. Выходить ли завтра на работу жителям Алтайского края, которые честно соблюдали нерабочий режим с момента его объявления? Разбираемся вместе с вами и честно рассказываем, каких разъяснений ждем от правительства нашего региона.
Дело в том, что Владимир Путин в своем обращении также заявил, что нельзя снимать ограничения в регионах "под кальку". И подписал указ, в соответствии с которым губернаторы получили право самостоятельно определять перечень работающих организаций, а также принимать решения об ограничении или отмене ограничительных мероприятий.
В частности в указе говорится о том, что руководители субъектов могут самостоятельно продлевать действия ограничительных мер на территории региона, приостанавливать деятельность отдельных организаций, устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения лиц и транспорта.
При этом руководителям субъектов необходимо согласовывать свои действия с федеральным правительством. Также отмечается, что если правительство региона приняло решение о приостановке деятельности ряда организаций, то за работниками таких компаний и ИП сохраняется зарплата (на самом деле нам известно, что многие лишились части заработной платы в таких случаях — пишите. если у вас так нам на почту: news@amic.ru).
В то же время никакой губернатор не может приостановить деятельность медицинских и аптечных организаций, или организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС. непрерывно действующих организаций, осуществляющих непрерывный технологический процесс, организаций, оказывающих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и оказывающих финансовые услуги в части неотложных функций.
Пока нет. В том же указе Владимир Путин объявил, что главы регионов по согласованию с федеральным правительством могут приостанавливать деятельность системообразующих, а также научных и образовательных организаций.
Министерство образования Алтайского края ранее уже заявило, что удаленное обучение в школах региона продлится до 22 мая.
Да, такая вероятность есть. Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник сообщила о том, что одиннадцать из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа. Главным показателем для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1. В Алтайском крае на данный момент он составляет 0,59.
Также по словам Голиковой, еще 22 региона могли бы выйти на ослабление режима, если обеспечат 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения.
Напомним, первый этап смягчения ограничений предусматривает возможность занятий спортом на улицах и прогулок с детьми. А также открытие объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.
На втором этапе есть возможность снятия ограничений на прогулки с семьей и разрешение работы образовательных учреждений.
Третий этап — открытие парков, скверов и мест отдыха.
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