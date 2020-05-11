Но ведь президент главнее. Разве его указ не отменяет указ губернатора?

Дело в том, что Владимир Путин в своем обращении также заявил, что нельзя снимать ограничения в регионах "под кальку". И подписал указ, в соответствии с которым губернаторы получили право самостоятельно определять перечень работающих организаций, а также принимать решения об ограничении или отмене ограничительных мероприятий.

В частности в указе говорится о том, что руководители субъектов могут самостоятельно продлевать действия ограничительных мер на территории региона, приостанавливать деятельность отдельных организаций, устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения лиц и транспорта.

При этом руководителям субъектов необходимо согласовывать свои действия с федеральным правительством. Также отмечается, что если правительство региона приняло решение о приостановке деятельности ряда организаций, то за работниками таких компаний и ИП сохраняется зарплата (на самом деле нам известно, что многие лишились части заработной платы в таких случаях — пишите. если у вас так нам на почту: news@amic.ru).

В то же время никакой губернатор не может приостановить деятельность медицинских и аптечных организаций, или организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС. непрерывно действующих организаций, осуществляющих непрерывный технологический процесс, организаций, оказывающих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и оказывающих финансовые услуги в части неотложных функций.