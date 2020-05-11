С 12 мая в Алтайском крае начнет действовать масочный режим

С 12 мая в Алтайском крае вступает в силу указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко о введении в регионе обязательного масочного режима.

Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания.

О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано. Возможно, против нарушителей будут составлять административные протоколы.

Редакция amic.ru уже подготовила вопросы представителям органов власти по поводу санкций в отношении тех, кто не будет носить маски.