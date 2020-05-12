12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполняется 49 лет. Это уже второй день рождения, который Томенко встречает в статусе главы региона. Amic.ru собрал десять любопытных фактов из биографии нынешнего руководителя краевого правительства.
Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года – по восточному календарю в Год металлического кабана. Это животное в китайском гороскопе означает процветание, честность, энергичность и амбициозность. Людям, появившимся на свет 49 лет назад, свойственны рассудительность, крепкие нервы и большое терпение.
В тот же день, что Виктор Томенко, в разные годы родились Кэтрин Хэпберн - американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар", Андрей Вознесенский – поэт и прозаик, стендап-комик Джордж Карлин, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Комментарии
С Днем рождения! Здоровья и оптимизма.
Виктора Петровича, с днем рождения!
Кстати фото Красноярское, а губернатор то Алтайский
А чем он известен, кроме продажи предприятий частникам?
О, кабинетные проснулись, пока не залижут завтрак в рот не полезет.