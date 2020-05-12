Жара и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 мая

Алтайский край ожидает жаркий, но местами пасмурный день во вторник, 12 мая, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от +28°C до +33°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с порывами до 15 м/с. Метеорологи прогнозируют небольшие дожди и грозы.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +28°C до +30°C. Преимущественно без осадков.

Напомним, в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Как ранее писал amic.ru, пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила население об аномальной жаре.