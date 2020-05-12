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Главврач Каменской ЦРБ ответил на жалобу больной COVID-19 пациентки

, ИА "Амител"
Женщине не понравились условия содержания

Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов прокомментировал "Каменским известиям" появившееся в интернете видео, снятое от имени пациентки больницы, которая заражена коронавирусом.

На записи женщина выразила недовольство толщиной одеял и матрасов, а также качеством питания.

"Госпиталь развернут экстренно, в короткие сроки, оборудован всем необходимым, подчеркиваю, необходимым для оказания данного вида помощи, — подчеркнул Войтов. — Персонал обеспечен СИЗами полностью и созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объёме, нужды ни в чем нет".

Он признал, что мягкий инвентарь после многократного использования и обработки приходит в негодность, пишет издание.

При этом руководитель медучреждения попросил с пониманием отнестись к тому факту, что "условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.05.2020 07:19
- гость -

Условия,конечно,адские.Пожалуйста.

12.05.2020 07:34
гость

недовольство толщиной одеял и матрасов, а также качеством питания

Может эти услуги не входят в медицинскую страховку?

12.05.2020 07:36
гость

Там поди еще и вайфая нет

12.05.2020 07:49
- гость -

12.05.2020 07:36
гость
Там поди еще и вайфая нет

Представляете там даже гувернантки нет и официанты без смокинга)))

12.05.2020 07:52
коля

главврач не виноват, вы сами путина выбрали

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