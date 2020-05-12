Кости в месте высадки елей нашли в Барнауле

Фото: vk.com/dering07

Активист "Субботников на Спичке" Андрей Чекмарев заметил на месте высадки елей на площади Свободы битый кирпич и кости. Об этом сообщил на своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" барнаульский архитектор Александр Деринг.

"Тут было кладбище, собор и часовня. Остался тлен... копнуть буквально 1 метр и на поверхности окажется битый кирпич, кости и многое из той старой истории...истории Барнаула, во многом печальной, — написал Деринг. — Раскопки прошлого года подтвердили место часовни и практически точно могилу Беэра, первого командира Барнаульского сереброплавильного завода, остатки которого буквально в 500 м отсюда".

Улица Ползунова по старшинству – третья в городе, а из сохранившихся улиц – самая старая. При основании завода здесь сделали первое городское кладбище. Его территория признана памятником истории, на котором похоронены Андреас Беэр, Иван Ползунов и другие.

Как ранее сообщал amic.ru, представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг на имя главы Барнаула направил предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собор Петра и Павла — первое каменное здание города.

Инициаторы просят музеефицировать фундамент здания и включить его в список культурного наследия. Инициатива нашла поддержку у Русской православной церкви.

В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).