В Республике Алтай подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, коронавирус подтвердился у 72-летней жительницы Горно-Алтайска, контактировавшей с ранее выявленными инфицированными, которые прибыли в регион в начале мая. Также COVID-19 подтвержден у двух жительниц Кош-Агачского района — родственниц рабочих, у которых обнаружили инфекцию 11 мая. Во все трех случаях заболевание протекает бессимптомно.

Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в Горном Алтае достигло 63. По данным на 12 мая, 26 человек уже вылечились, один из них — за последние сутки.

Как уже писал amic.ru, 11 мая республиканский оперштаб сообщил о четырех новых заразившихся в Кош-Агачском районе. Тогда коронавирус подтвердился у 18-летнего студента и трех строителей.