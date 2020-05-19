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В Алтайском крае новая смерть от COVID. Но в статистике по-прежнему четверо умерших

, ИА "Амител"
Скончалась пожилая женщина
Фото: стопкоронавирус.рф

Фото: стопкоронавирус.рф

В Алтайском крае зафиксировали четвертую смерть пациента, зараженного коронавирусом. Об этом 19 мая сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От оперштаба Алтайского края пока информация не поступала.

По информации amic.ru, скончалась жительница села Тюменцево, ей было более 60 лет. Она находилась на лечении в барнаульском госпитале в тяжелом состоянии.

Как ранее писал amic.ru, четвертой погибшей стала 69-летняя пенсионерка. Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания. Поэтому этот случай вывели из статистики. Таким образом, в регионе по-прежнему четверо умерших.

5 мая скончалась заразившаяся коронавирусной инфекцией 74-летняя женщина. Она страдала сахарным диабетом.

До этого умерли 75-летний житель Змеиногорска и 57-летний житель Первомайского района, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.05.2020 15:08
- гость -

Что-то ни хрена не понятно.... четвертый, или пятый?

19.05.2020 15:08
- гость -

Их же две недели назад уже было четверо! Кто-то воскрес что-ли?

19.05.2020 15:13
Ольга

Вы чё читать не умеете?

Как ранее писал amic.ru, четвертой погибшей стала 69-летняя пенсионерка. Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания.

19.05.2020 15:16
гость

ей было за 60 лет

О, она даже на самоизоляции не должна была сидеть, могла ходить в ближайший магазин и аптеку, ездить в общественном транспорте, а может и на работу

19.05.2020 15:18
гость

Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания.

Это не поэтому смертность от короны в России меньше, чем в остальном мире? У нас чаще от хронических заболеваний

19.05.2020 15:20
- гость -

А если бы не коронавирус, то и схроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают.

19.05.2020 15:22
- гость -

Анекдот:
"Чтобы победить коронавирус, надо думать, как коронавирус!"- сказали чиновники.
"Да вы уже и так хуже холеры", - подумал народ.

19.05.2020 15:22
- гость -

Еще анекдот:
Коронавирус подобен религии - одни в него верят, другие - нет, а третьи просто делают деньги, продавая первым - маски, перчатки, антисептики, и протоколы о нарушении - вторым.

19.05.2020 15:24
- гость -

19.05.2020 15:20
- гость -
А если бы не коронавирус, то и схроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают.

Ты что истеришь? сидишь дома - сиди. Носишь маску - носи. Есть деньги - молодец, нет денег - ну и ...с тобой..что вопить-то?

19.05.2020 15:27
гость

А если бы не коронавирус, то и с хроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают

Может считают так, чтобы смертность в России была меньше, чем на загнивающем Западе?

19.05.2020 15:29
- гость -

Хронические заболевания стали причиной, ну да, ну да. Если бы она вирусной пневмонией не заразилась, она тоже умерла бы в тот день?

А если человека в печень ножом ткнули а он умер от болевого шока! Хоп-хоп, никто не виноват! Так получается?
Или автомобиль сбил человека, а он через сутки от заражения крови умер, потому-что в рану грязь попала. Снова хоп-хоп, никто не виноват!

19.05.2020 15:31
CALIBR

Постойте - какая она пожилая ? Да она ещё жизни не видела,выйдя на пенсию.
Соболезную.

19.05.2020 15:32
Гость

А возраст дожития в России между тем увеличен до 22 лет....

19.05.2020 15:33
- гость -

19.05.2020 15:24
- гость -

Здесь истерите вы! А тыкать жене будете.

19.05.2020 15:38
Гость

"Скончалась пожилая женщина" (с)
Какая она пожилая? По решению "несминаемого" ещё должна работать!

19.05.2020 15:46
15-24 самому себе?

19.05.2020 15:24
- гость -
- ну и ...с тобой..что вопить-то?

19.05.2020 15:49
- гость -

Как-то рассказывали об особых мерах при захоронении. Поэтому настоящее число могут знать похоронщики.

19.05.2020 15:55
гость

так выздоровевших 529 или 522( в соседней новости)? здорово что столько выздоравливают! Можно уже и режим самоизоляции начинать снимать. Надеюсь, к концу недели будет новый указ с послаблениями

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