В Алтайском крае зафиксировали четвертую смерть пациента, зараженного коронавирусом. Об этом 19 мая сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От оперштаба Алтайского края пока информация не поступала.
По информации amic.ru, скончалась жительница села Тюменцево, ей было более 60 лет. Она находилась на лечении в барнаульском госпитале в тяжелом состоянии.
Как ранее писал amic.ru, четвертой погибшей стала 69-летняя пенсионерка. Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания. Поэтому этот случай вывели из статистики. Таким образом, в регионе по-прежнему четверо умерших.
5 мая скончалась заразившаяся коронавирусной инфекцией 74-летняя женщина. Она страдала сахарным диабетом.
До этого умерли 75-летний житель Змеиногорска и 57-летний житель Первомайского района, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19.
Комментарии
Что-то ни хрена не понятно.... четвертый, или пятый?
Их же две недели назад уже было четверо! Кто-то воскрес что-ли?
Вы чё читать не умеете?
Как ранее писал amic.ru, четвертой погибшей стала 69-летняя пенсионерка. Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания.
ей было за 60 лет
О, она даже на самоизоляции не должна была сидеть, могла ходить в ближайший магазин и аптеку, ездить в общественном транспорте, а может и на работу
Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания.
Это не поэтому смертность от короны в России меньше, чем в остальном мире? У нас чаще от хронических заболеваний
А если бы не коронавирус, то и схроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают.
Анекдот:
"Чтобы победить коронавирус, надо думать, как коронавирус!"- сказали чиновники.
"Да вы уже и так хуже холеры", - подумал народ.
Еще анекдот:
Коронавирус подобен религии - одни в него верят, другие - нет, а третьи просто делают деньги, продавая первым - маски, перчатки, антисептики, и протоколы о нарушении - вторым.
19.05.2020 15:20
- гость -
А если бы не коронавирус, то и схроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают.
Ты что истеришь? сидишь дома - сиди. Носишь маску - носи. Есть деньги - молодец, нет денег - ну и ...с тобой..что вопить-то?
А если бы не коронавирус, то и с хроническими заболеваниями еще бы жили и жили. Странно считают
Может считают так, чтобы смертность в России была меньше, чем на загнивающем Западе?
Хронические заболевания стали причиной, ну да, ну да. Если бы она вирусной пневмонией не заразилась, она тоже умерла бы в тот день?
А если человека в печень ножом ткнули а он умер от болевого шока! Хоп-хоп, никто не виноват! Так получается?
Или автомобиль сбил человека, а он через сутки от заражения крови умер, потому-что в рану грязь попала. Снова хоп-хоп, никто не виноват!
Постойте - какая она пожилая ? Да она ещё жизни не видела,выйдя на пенсию.
Соболезную.
А возраст дожития в России между тем увеличен до 22 лет....
19.05.2020 15:24
- гость -
Здесь истерите вы! А тыкать жене будете.
"Скончалась пожилая женщина" (с)
Какая она пожилая? По решению "несминаемого" ещё должна работать!
19.05.2020 15:24
- гость -
- ну и ...с тобой..что вопить-то?
Как-то рассказывали об особых мерах при захоронении. Поэтому настоящее число могут знать похоронщики.
так выздоровевших 529 или 522( в соседней новости)? здорово что столько выздоравливают! Можно уже и режим самоизоляции начинать снимать. Надеюсь, к концу недели будет новый указ с послаблениями