Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Российский певец, бывший участник группы "БиС" Влад Соколовский заразился коронавирусом. На своей странице в Instagram исполнитель сообщил, что он уже сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.
"У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39,2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Через два дня пришел первично положительный анализ", – рассказал исполнитель.
Узнав о своем диагнозе, 28-летний Соколовский предупредил об опасности заражения всех, с кем контактировал в последние две недели. Он также призвал всех соблюдать меры предосторожности и оставаться дома.
Комментарии
Грустно.
А кто это?
кто это?
Да хрен с ним...
12.05.2020 09:42
- гость -
Но все равно грустно.
-кому-то это интересно?
кто это?
чё за поц? или не поц?
Да, ладно, человек на задании. На то и рассчитано. Люди смотрят по телевизору ужас-ужас, а никто из знакомых или знакомых знакомых не болеют, и тут закрадываются сомнения. А тут человек знаменитый, вроде как родной, для тебя из телевизора поет...