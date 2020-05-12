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Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

, ИА "Амител"
Исполнитель сообщил об этом в соцсетях
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Российский певец, бывший участник группы "БиС" Влад Соколовский заразился коронавирусом. На своей странице в Instagram исполнитель сообщил, что он уже сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.

"У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39,2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Через два дня пришел первично положительный анализ", – рассказал исполнитель.

Узнав о своем диагнозе, 28-летний Соколовский предупредил об опасности заражения всех, с кем контактировал в последние две недели. Он также призвал всех соблюдать меры предосторожности и оставаться дома.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.05.2020 09:27
- гость -

Грустно.
А кто это?

12.05.2020 09:30
гость

кто это?

12.05.2020 09:42
- гость -

Да хрен с ним...

12.05.2020 09:49
- гость -

12.05.2020 09:42
- гость -
Но все равно грустно.

12.05.2020 10:01
- гость -

-кому-то это интересно?

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