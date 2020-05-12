Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинские маски универсальным защитным средством и рассказала, какие из них защищают от вирусов лучше всего. Слова специалиста передает РИА "Новости".

По ее словам, наилучшую защиту обеспечивает тройная одноразовая маска, потому что она сделана "по всем канонам медицины". Однако для большей защиты она порекомендовала чередовать многоразовую маску с одноразовой.

Врач также напомнила об опасностях ношения одноразовой маски на постоянной основе. Она подчеркнула, что если пользоваться только одним изделием, то в какой-то момент все накопленные в ней вирусы попадут в организм и окажут на него огромную нагрузку.

При этом вероятность избежать заражения коронавирусом при ношении маски и соблюдении дистанции в полтора-два метра составляет 70%. Если же зараженный человек сам носит маску и тоже соблюдает дистанцию, то шансов заболеть еще меньше.

Напомним, в Алтайском крае с 12 мая вводят масочный режим. Это обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.