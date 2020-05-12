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Врач назвала лучшую маску для защиты от вирусов

, ИА "Амител"
По словам специалиста, тройная одноразовая маска сделана по всем канонам медицины и обеспечивает наилучшую защиту
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинские маски универсальным защитным средством и рассказала, какие из них защищают от вирусов лучше всего. Слова специалиста передает РИА "Новости".

По ее словам, наилучшую защиту обеспечивает тройная одноразовая маска, потому что она сделана "по всем канонам медицины". Однако для большей защиты она порекомендовала чередовать многоразовую маску с одноразовой.

Врач также напомнила об опасностях ношения одноразовой маски на постоянной основе. Она подчеркнула, что если пользоваться только одним изделием, то в какой-то момент все накопленные в ней вирусы попадут в организм и окажут на него огромную нагрузку.

При этом вероятность избежать заражения коронавирусом при ношении маски и соблюдении дистанции в полтора-два метра составляет 70%. Если же зараженный человек сам носит маску и тоже соблюдает дистанцию, то шансов заболеть еще меньше.

Напомним, в Алтайском крае с 12 мая вводят масочный режим. Это обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.05.2020 09:26
- гость -

в какой-то момент все накопленные в ней вирусы попадут в организм

Ну, они же живут годами в маске)) зачем ерунду такую говорить.

12.05.2020 09:41
- гость -

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12.05.2020 10:02
- гость -

Мне кажется чувак, который шел по улице в противогазе, с накрученным фильтром - защищен лучше))

12.05.2020 10:07
- гость -

теперь обеспеченных будет видно по одноразовым маскам) а остальных, бедных и не очень по многоразовым

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