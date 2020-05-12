СГК 12 мая приступает к испытаниям магистральных трубопроводов на теплопотери по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле. Из-за этого более 200 домов временно останутся без горячей воды. Все они находятся в Ленинском и Октябрьском районах.
Среди прочих это 130 многоквартирных домов по улицам Юрина, Гущина, Кавалерийской, Монтажников, Веры Кащеевой, Попова, Коммунистической, Островского, Малахова, Шукшина. Более подробную информацию можно получить на нашей карте.
Вернуть горячее водоснабжение в СГК обещают в четверг, 14 мая.
Напомним, это не последнее отключение в этом году. Кроме испытаний на тепловые потери, в июне стартует ежегодная опрессовка. Эта процедура – обязательный этап подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону.
Комментарии
То ковид, то клещи, то горячую воду отключат, и никто не виноват, само пришло! А еще комары скоро придут. Еще в садах совершенно отсутствуют ПЧЕЛЫ! Вероятно, как японцы будем вручную опылять все, что цветет в садах.Про озоновую дыру уж молчу!
То ковид, то клещи, то горячую воду отключат, и никто не виноват, само пришло! А еще комары скоро придут. Еще в садах совершенно отсутствуют ПЧЕЛЫ! Вероятно, как японцы будем вручную опылять все, что цветет в садах.Про озоновую дыру уж молчу!
Есть такая поговорка меньше знаешь крепче спишь!Нужно меньше смотреть зомбоящик и читать новости, а то так и крышу завернет. Расслабся это информационный век, раньше все тоже было, только ни кто ни о чем не знал. были только хорошие новости. А про пчел, если дача в черте города то тогда чего ждать их. У меня за городом задолбали уже со своими ульями.
0:51Гость А про пчел, если дача в черте города то тогда чего ждать их.
Так в прошлом году они были!!