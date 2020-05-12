СГК 12 мая приступает к испытаниям магистральных трубопроводов на теплопотери по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле. Из-за этого более 200 домов временно останутся без горячей воды. Все они находятся в Ленинском и Октябрьском районах.

Среди прочих это 130 многоквартирных домов по улицам Юрина, Гущина, Кавалерийской, Монтажников, Веры Кащеевой, Попова, Коммунистической, Островского, Малахова, Шукшина. Более подробную информацию можно получить на нашей карте.

Вернуть горячее водоснабжение в СГК обещают в четверг, 14 мая.

Напомним, это не последнее отключение в этом году. Кроме испытаний на тепловые потери, в июне стартует ежегодная опрессовка. Эта процедура – обязательный этап подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону.