Счастливых вам голодных игр: реакция соцсетей на очередное обращение Путина

11 мая президент России Владимир Путин в рамках рабочего совещания вновь обратился к россиянам. Он завершил режим нерабочих дней и анонсировал новые программы поддержки: выплаты семьям с детьми, доплаты врачам и соцработникам, списание налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года для предприятий пострадавших отраслей, а также возвращение подоходного налога за 2019 год самозанятым.

Однако не все меры показались россиянам правильными. В соцсетях удивились снятию режима самоизоляции в разгар пандемии, а также, что выплаты положены только детям до 16 лет.

Помните дни, в которые мы как бы не работали, но работали?

Так вот, они как бы закончились, но не закончились. — Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 11, 2020

Если кто вдруг не смотрел речь Путина, то вот ее краткое содержание pic.twitter.com/9uloUee0Cn — 𝐰𝐚𝐰𝐧𝐞𝐬 🎭 (@sad___killjoy) May 11, 2020

путин прямо сейчас pic.twitter.com/cFn1W3Xz2w — мистер чижец (@mikhail_chizhov) May 11, 2020

Послушал Путина, придумал мэм pic.twitter.com/C7Ioe5AtUx — Kirill Artemenko (@be_art) May 11, 2020

Половцы и печенеги, Сцилла и Харибда — продолжи ассоциативный ряд. Лично я топлю за Чужого и Хищника. — Askar Rahimberdiev (@arahimberdiev) May 11, 2020

Сначала печенеги, теперь сцилла и харибда, дальше наверное будет что-то из шумерской мифологии? — Ваня 🐺 (@no_karma_no_cry) May 11, 2020

Путин и вирус в одной картинке pic.twitter.com/AhKlmAldqO — Лев Бирюков (@lbiryukov) May 11, 2020

такие дела pic.twitter.com/Qq5384ZiE0 — Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) May 11, 2020

Путин: С 12 мая период нерабочих дней в России завершается.

Здравый смысл: pic.twitter.com/MrUuGWXxdq — Инфантильная бабка (@girl_vk) May 11, 2020

Путин: начинаем снимать ограничения с 12 мая

Собянин: Здесь закон я. Режим самоизоляции в Москве до 31 мая.

Путин: н-но...как же...

Собянин: я. здесь. закон. — mr. British Government|Hiddlesbatch (@vodkyrie_) May 11, 2020

всё обращение Путина можно пересказать фразой "плывите, сосиски (с 12 мая)" — M O R I A R T Y (@Damn_Muse) May 11, 2020

Для детской выплаты подойдут результаты теста "твой психологический возраст"? — ради Фродо (@NkBasya) May 11, 2020

Я всё пропустил. У меня двое детей до 30 лет. Какие выплаты мне полагаются? — ОтецРусскойДемократии (@Maiskolpino) May 11, 2020