Счастливых вам голодных игр: реакция соцсетей на очередное обращение Путина

11 мая президент России Владимир Путин в рамках рабочего совещания вновь обратился к россиянам. Он завершил режим нерабочих дней и анонсировал новые программы поддержки: выплаты семьям с детьми, доплаты врачам и соцработникам, списание налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года для предприятий пострадавших отраслей, а также возвращение подоходного налога за 2019 год самозанятым.
Однако не все меры показались россиянам правильными. В соцсетях удивились снятию режима самоизоляции в разгар пандемии, а также, что выплаты положены только детям до 16 лет.
Помните дни, в которые мы как бы не работали, но работали?— Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 11, 2020
Так вот, они как бы закончились, но не закончились.
Если кто вдруг не смотрел речь Путина, то вот ее краткое содержание pic.twitter.com/9uloUee0Cn— 𝐰𝐚𝐰𝐧𝐞𝐬 🎭 (@sad___killjoy) May 11, 2020
путин прямо сейчас pic.twitter.com/cFn1W3Xz2w— мистер чижец (@mikhail_chizhov) May 11, 2020
Послушал Путина, придумал мэм pic.twitter.com/C7Ioe5AtUx— Kirill Artemenko (@be_art) May 11, 2020
Половцы и печенеги, Сцилла и Харибда — продолжи ассоциативный ряд. Лично я топлю за Чужого и Хищника.— Askar Rahimberdiev (@arahimberdiev) May 11, 2020
Сначала печенеги, теперь сцилла и харибда, дальше наверное будет что-то из шумерской мифологии?— Ваня 🐺 (@no_karma_no_cry) May 11, 2020
Путин и вирус в одной картинке pic.twitter.com/AhKlmAldqO— Лев Бирюков (@lbiryukov) May 11, 2020
такие дела pic.twitter.com/Qq5384ZiE0— Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) May 11, 2020
Путин: pic.twitter.com/NozJiItcjs— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) May 11, 2020
Путин: С 12 мая период нерабочих дней в России завершается.— Инфантильная бабка (@girl_vk) May 11, 2020
Здравый смысл: pic.twitter.com/MrUuGWXxdq
May 11, 2020
Путин: начинаем снимать ограничения с 12 мая— mr. British Government|Hiddlesbatch (@vodkyrie_) May 11, 2020
Собянин: Здесь закон я. Режим самоизоляции в Москве до 31 мая.
Путин: н-но...как же...
Собянин: я. здесь. закон.
всё обращение Путина можно пересказать фразой "плывите, сосиски (с 12 мая)"— M O R I A R T Y (@Damn_Muse) May 11, 2020
Для детской выплаты подойдут результаты теста "твой психологический возраст"?— ради Фродо (@NkBasya) May 11, 2020
Я всё пропустил. У меня двое детей до 30 лет. Какие выплаты мне полагаются?— ОтецРусскойДемократии (@Maiskolpino) May 11, 2020
Старшему сыну мужа 17. Не знаем, как ему сказать теперь, что по указу Путина с июня едят только дети до 16 🤷🏻♀️— Elen_Elen (@elmalakhovskaya) May 11, 2020
Комментарии
Спектакль обмани предпринимателя и получи плюшку от управляющего банком продолжается! Скоро вся эта семибанкирщина побежит теряя портки!
"Реакция соцсетей" в очередной раз показывает, что сидят там не великого ума бездельники с претензией на остроумие, ценность которых в их кругу заключается в количестве желчи и дерьма, выбрасываемого на вентилятор. Посему, здесь, как с женщиной - послушай соцсети и сделай наоборот.
12.05.2020 10:30
- гость -
Обиделся? Неприятно, когда твой кумир полным ничтожеством оказывается? Ничего, за стадией отрицания всегда следует стадия принятия, надо только немножко подождать.
12.05.2020 10:30
- гость -
"Реакция соцсетей" в очередной раз показывает, что сидят там не великого ума бездельники с претензией на остроумие,
Школы не работают, вот в стране и множество экспертов во всех сферах жизни.
Соревнование в скудоумии
Соревнование в скудоумии победил тот, кто вывел свою страну на третье место в мире.
Это хорошо, когда люди так свои эмоции выражает. Чувство юмора, к счастью, ещё не утратили.
Это верно - скудоумие на лицо - ни разу не догадался, что население и экономика в условиях пандемии в деньгах нуждаются...