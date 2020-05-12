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Дорогу по переулку Ядринцева в Барнауле готовят к капитальному ремонту

, ИА "Амител"
Дорожные работы пройдут в границах улиц Партизанской и Ползунова
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

11 мая в Барнауле бригада МБУ "Автодорстрой" приступила к подготовке капитального ремонта участка дороги по переулку Ядринцева в границах улиц Партизанской и Ползунова, сообщается на официальном сайте города во вторник, 12 мая.

Как отметили в пресс-службе мэрии, общая площадь капитального ремонта в этих границах составит 7499 квадратных метров. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на этом участке запланированы фрезерование на площади 3534 квадратных метра, устройство щебеночного основания, два слоя асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней на локальных участках, регулирование высотного положения 11 колодцев, а также обустройство "лежачего полицейского".

В дорожной службе призвали водителей быть бдительными и осторожными при передвижении на участке, а также по возможности спланировать пути объезда.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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