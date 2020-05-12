Фото: vk.com/mototurizmclub

Участники змеиногорского клуба мототуризма "Мастер" провели мотопробег, посвященный Дню Победы. Мероприятие прошло с учетом всех правил новой суровой реальности, подчеркивают организаторы.

Мотоциклисты отправились в путешествие урезанным составом, по укороченному маршруту и соблюдая все меры предосторожности. Маршрут экспедиции начинался в городе и проходил по труднодоступным местам: Змеиногорск – перевал Гляден – Колывань – озеро Белое – Подпалатцы – Бугрышиха – Колывань – озеро Быковское – озеро Колыванское – Змеиногорск.

Опыт и хорошее состояние техники позволили членам мотоклуба пройти маршрут до конца и побывать в самых красивых местах Змеиногорского района. Фотографии опубликованы в сообществе мотоклуба.

Напомним, что с 24 апреля Змеиногорский район закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Въезд и выезд запрещены указом губернатора.