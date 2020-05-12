Барнаульцы стали меньше бояться коронавируса. Об этом сообщает ndn.info со ссылкой на исследование Центра политической конъюнктуры.

Специалисты изучили поисковые запросы жителей различных городов. Значение в 100% обозначает обычный интерес, а снижение показателя – падение внимания граждан к теме.

Согласно результатам, в Барнауле частота поиска информации о COVID-19 упала почти до 85%, что сравнимо со статистикой по Новосибирску, Иркутску и Улан-Удэ. Меньше всех пандемия волнует жителей Красноярска – там количество региональных поисковых обращений снизилось почти до 75%.

Повышенное число запросов зарегистрировано лишь в одном сибирском городе – Бийске – где жители ищут информацию по теме вируса на 13% чаще обычного. При этом в целом по стране регистрируется повышение спроса, а наибольшие значения зарегистрированы в Коврове (157%) и Рыбинске (150%).

Эксперты отметили, что статистика говорит не только о заинтересованности, но и является косвенным показателям уровня страха относительно инфекции. Сами запросы говорят о боязни инфицирования – чаще всего россияне ищут число заболевших и симптомы.