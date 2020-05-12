Майская сессия АКЗС снова пройдет в онлайн-формате. Зато с отчетом губернатора

Еще одна сессия парламента Алтайского края пройдет в дистанционном формате: 65 депутатов соберутся не в одном зале заседаний, а на нескольких площадках в городах и районах края. Но при этом отчет губернатора 28 мая все же состоится. Такое решение приняли на утренней планерке 12 мая, сообщил amic.ru депутат, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

"Майская сессия пройдет 28 числа в том же формате, что и апрельская. И на ней будет заслушан отчет главы региона о работе правительства в 2019 году", – сказал Молотов.

Он уточнил, что, несмотря на официальное окончание нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса, в АКЗС решили пока не проводить заседание в привычном формате. Во-первых, есть техническая возможность сделать это удаленно. А во-вторых, массовые скопления людей до сих пор запрещены. А рассадить депутатов и приглашенных с соблюдением необходимой дистанции будет невозможно – размеры зала не позволяют.

В повестке майской сессии вопросов не много. Депутаты рассмотрят поправки в закон о транспорте, о защите населения от чрезвычайных ситуаций, о дорогах и ряд других нормативных актов. И главный вопрос – отчет губернатора. Он должен был состояться 16 апреля. Но из-за эпидемиологической ситуации и объявленными президентом Владимиром Путиным нерабочими днями, его перенесли. Это будет уже второй отчет Виктора Томенко на посту главы региона.

Напомним, о сессии 28 мая, на которой будет заслушан отчет губернатора, еще в конце апреля сообщил спикер АКЗС Александр Романенко. Но тогда не был определен формат.