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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае достигло 727

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили 20 инфицированных
Фото: coronavir-novosti.ru

Фото: coronavir-novosti.ru

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 20 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Барнауле выявили девять зараженных, в Рубцовске – троих, в Благовещенском районе – двоих, в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 12 мая в крае насчитывается 727 подтвержденных случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, с сегодняшнего дня в регионе действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.05.2020 11:29
петролио

Я так и не понял тишину. Самоизоляцию в алтайском крае не продлили и не прекратили. Забыли что ли про нас? Нельзя было нашему мудрому владыке режима совещаться не в воскресенье вечером?

12.05.2020 11:37
Я

Указ губернатора бессрочный, так что живём по старому до особого распоряжения.

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