Объект, расположенный по адресу Ленина, 144 / пр. Кирова, 13, выставили на продажу в Бийске. Он представляет собой несколько строений, среди которых гараж на 135,7 кв.м и здание, где располагалось бомбоубежище площадью 93 кв.м.

Эти помещения и земельный участок площадью 844 кв.м выставлены на аукционе единым лотом. Однако, как отмечает "Алтайский портал недвижимости", по этому адресу числится еще одно нежилое двухэтажное здание, а также многоквартирный жилой дом, который в 1905 году был признан памятником архитектуры регионального значения. Известен он как дом Бильмана.

Эти объекты, которые находятся в муниципальной собственности, пытаются продать впервые. Стартовая цена составляет 524 тысячи рублей. Заявки будут принимать до 1 июня.

На эти же даты намечен еще один аукцион, где на торги выставят землю по адресу Ленина, 134, начальная цена которой составляет 1,14 млн рублей. На этом участке расположен дом купца Ассанова, но он в лот не вошел. На сегодняшний день в здании расположился Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки.