Фото: instagram.com/pechenka_amg

Популярная в Кемеровской области блогерша Екатерина Печерская опубликовала на своей странице в Instagram фото в откровенном наряде, приуроченные ко Дню Победы. Однако подписчики не оценили стараний женщины и завалили ее негативными комментариями.

"Очень вульгарно и пошло", – принизил один из комментаторов 34-летнюю блогершу.

"Убери фото и не позорь Кемерово", – пишет другой.

Кемеровчан возмутило одеяние блогерши: мини-юбка, выглядывающие из-под нее белые чулки и туфли на высоком каблуке. Пользователи порекомендовали женщине проявить уважение к дедам и вовсе удалить фото.

Однако нашлись и те, кто поддержал блогершу. "Да ладно вам, атаковали девушку. Она так видит, ее право", – написал один из защитников.

Сама Екатерина фотосессию никак не прокомментировала, а хейтерам не отвечала.